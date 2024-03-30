«Это определенный способ заработка»: Евгения Медведева раскрыла всю правду о своих доходах

Фигуристка Евгения Медведева раскрыла правду о своем заработке. В интервью для Youtube-канала «Несладкий бизнес» девушка призналась, что получает деньги не только от фигурного катания, но и рекламы.

«И давайте не забывать, что на YouTube есть такая прекрасная вещь, как рекламная интеграция. Это определенный способ заработка для меня», – подчеркнула Медведева.

В 2023 году Евгения запустила собственное шоу «БеС комментариев», в котором она зачитывает гостю то, что пишут о нем пользователи Сети, и делится своими мыслями.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. В 2018 году девушка приняла участие в Олимпийских играх и стала обладательницей двух серебряных медалей. Через три года Евгения объявила о завершении карьеры из-за травмы спины.

Ранее мы писали, что певица Валерия перенесла концерт в честь своего 55-летия из-за трагических событий в «Крокус Сити Холле». Артистка считает неуместным устраивать такое масштабное шоу после теракта.