Развилась сердечная недостаточность: состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось
Mash: у Лидии Федосеевой-Шукшиной развилась сердечная недостаточность, ей все хуже.
Фото: Starface.ru
Появились подробности состояния актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая была госпитализирована. По информации Telegram-канала Mash, состояние 84-летней женщины ухудшилось. У нее развилась сердечная недостаточность.
По данным источника, сейчас врачи пытаются медикаментозно компенсировать левожелудочковую недостаточность. Федосеева-Шукшина все еще находится в реанимации. Поклонники очень переживают за здоровье кумира.
Ранее было известно, что актрисе установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга. Медики говорили, что благодаря ему работа сердечного клапана должна была прийти в норму.
Как сообщает источник, сознание Лидии Федосеевой-Шукшиной сильно угнетено.
По данным Mash, у госпитализированной артистки еще в мае случился инфаркт головного мозга, о котором она не знала. Знаменитость обратилась ко врачам лишь спустя некоторое время.
Ранее мы писали о том, что о госпитализации актрисы рассказал сын Бари Алибасова. Мужчина признался, что предлагал женщине помощь, но ее дочь Ольга никого не подпускала к больной родительнице.