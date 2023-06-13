Развилась сердечная недостаточность: состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Появились подробности состояния актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая была госпитализирована. По информации Telegram-канала Mash, состояние 84-летней женщины ухудшилось. У нее развилась сердечная недостаточность.

По данным источника, сейчас врачи пытаются медикаментозно компенсировать левожелудочковую недостаточность. Федосеева-Шукшина все еще находится в реанимации. Поклонники очень переживают за здоровье кумира.

Ранее было известно, что актрисе установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга. Медики говорили, что благодаря ему работа сердечного клапана должна была прийти в норму.

Как сообщает источник, сознание Лидии Федосеевой-Шукшиной сильно угнетено.

По данным Mash, у госпитализированной артистки еще в мае случился инфаркт головного мозга, о котором она не знала. Знаменитость обратилась ко врачам лишь спустя некоторое время.

Ранее мы писали о том, что о госпитализации актрисы рассказал сын Бари Алибасова. Мужчина признался, что предлагал женщине помощь, но ее дочь Ольга никого не подпускала к больной родительнице.