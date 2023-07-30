Буркнула на зрителей и убежала: Мария Голубкина замешана в скандале

Антрепризный спектакль «Любовь и голуби» с участием Марии Голубкиной закончился грандиозным скандалом. Дело в том, что поклонникам не понравилось грубое поведение актрисы.

Зрители были под впечатлением от постановки и даже продолжительное время аплодировали стоя, не желая отпускать актеров. По окончании спектакля многие собрались у выхода в ожидании автографов и совместных фото.

Анатолий Журавлев и Александр Пашутин пообщались с публикой, а Мария Голубкина все не появлялась. Толпа поклонников рассеялась, а когда осталось 7 человек актриса вышла. Однако знаменитость не пожелала уделить даже минутки людям.

Голубкина убежала от фанатов, но одна из них догнала актрису. Тогда звезда гневно высказала недовольство ситуацией.

«Они и на спектакль пришли только ради Голубкиной. А теперь в городе скандал, все «тележки» и чаты городские гудят, как она буркнула что-то и убежала. Обидно», — рассказала поклонница.

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