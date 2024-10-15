Развеяла слухи: Настасья Самбурская отреагировала на новость о своей тайной свадьбе

Актриса Настасья Самбурская отреагировала на новость о том, что тайно вышла замуж и отправилась в свадебное путешествие. В комментариях под постом в Telegram-канале «Блокнот» звезда сериала «Универ» опровергла сообщения о своем замужестве.

В Москве состоялась премьера фильма «Кореша», в котором снялась в том числе и Настасья Самбурская. Продюсер картины Дмитрий Щербанов заявил, что 37-летняя актриса тайно вышла замуж и отправилась в свадебное путешествие. Звезда «Универа» отреагировала на публикацию об этом в Telegram-канале «Блокнот». Артистка оставила лаконичный комментарий в стиле певицы Алсу: «Врут», тем самым дав понять, что это неправда.

Однако на этом актриса не остановилась и стала отвечать на комментарии подписчиков канала.

«Как вышла, так и зайдет. Надолго ли…» — написала одна из подписчиц, на что Настасья Самбурская задалась вопросом о том, почему она «так злорадствует».

В ответ собеседница упрекнула знаменитость в непостоянстве, вспомнив про ее непродолжительный брак с актером Кириллом Дыцевичем.

«Ну у Вас был же брак на 3 месяца. Мужчин в ухажерах тоже было немало, и это только то, что говорит Яндекс. Вам свойственно непостоянство», — отметила девушка.

Настасью Самбурскую возмутило такое утверждение. Актриса заявила, что не собиралась «биться за мужа», который мог поднять на нее руку.

«Я должна была биться за мужа, который занимался рукоприкладством? Не 3 месяца, а 7 дней! Следите внимательнее за новостями Яндекса», — высказалась артистка.

Ранее мы писали о том, что концертный директор Настасьи Самбурской прокомментировала информацию о свадьбе актрисы.