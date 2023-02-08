«Развелся с Орбакайте, когда мне было 13»: Подольская сделала признание об отношениях с Пресняковым

Певец Владимир Пресняков счастлив в браке с Натальей Подольской. Звездную пару считают одной из самых крепких в шоу-бизнесе, но с самого начала романа про них ходило множество слухов. На днях девушка ответила на обвинения в том, что якобы именно из-за нее артист развелся со своей предыдущей женой Кристиной Орбакайте.

На глаза Подольской попалась статья, в которой говорилось о том, что Владимир влюбился в нее, когда находился в законном браке с Кристиной. Тогда ему якобы пришлось принять решение о разводе, иначе Наталья его бы бросила.

Нынешняя супруга Преснякова была в шоке от таких слов и поспешила прокомментировать слухи. Она напомнила, что на тот момент ей было всего 13 лет.

«Обожаю! Дорогие журналисты пропустили еще одну жену (имеет в виду вторую супругу Преснякова Елену Ленскую, на которой он женился после развода с Орбакайте. - Прим. Ред.). Когда Володя разошелся с Кристиной, мне было примерно 13!» – цитирует Подольскую KP.RU.

Ранее мы писали о том, как Владимир Пресняков высказался о рождении дочери от Подольской. Мужчина заявил, что мечтает о наследнице. Напомним, что у артиста есть старший сын Никита от Орбакайте и два мальчика от Натальи – Артемий и Иван.