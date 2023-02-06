«Безумное счастье»: Владимир Пресняков высказался о рождении дочери от Подольской
54-летний певец Владимир Пресняков рассказал, что мечтает о дочери от Натальи Подольской.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Певец Владимир Пресняков счастлив в браке с Натальей Подольской. У 54-летнего артиста есть старший сын Никита от Кристины Орбакайте и двое мальчишек от нынешней жены. Поклонники гадают, когда в семье появится долгожданная девочка. На днях звезда сделал неожиданное признание.
Исполнитель рассказал, что мечтает о дочери. По словам Преснякова, для него семья стоит на первом месте, а потом уже сцена и карьера. У пары есть Артемий и Иван, но мужчина в глубине души мечтает о девочке.
«Как Бог даст, это такое дело. Я не то что готов… Все, что связано с семьей — для меня святое. Вообще очень люблю детей, безумно. Потому что на них смотришь — это такой витамин В, такое солнышко, такой адреналин! Ты сам бубзиком становишься, сам в детство (впадаешь. - Прим. ред.). Это такое безумное счастье!» – поделился музыкант в беседе с Пятым каналом.
Напомним, что недавно звездные супруги вернулись с отдыха, который провели на Мальдивах. Владимир и Наталья отправились туда без детей, чему были очень рады. Они устроили себе второй медовый месяц. Но в Москве их ждал неприятный сюрприз. Мы писали о том, как сыну пары ударили ногой в глаз во время их отсутствия в России.