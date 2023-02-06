«Безумное счастье»: Владимир Пресняков высказался о рождении дочери от Подольской

Певец Владимир Пресняков счастлив в браке с Натальей Подольской. У 54-летнего артиста есть старший сын Никита от Кристины Орбакайте и двое мальчишек от нынешней жены. Поклонники гадают, когда в семье появится долгожданная девочка. На днях звезда сделал неожиданное признание.

Исполнитель рассказал, что мечтает о дочери. По словам Преснякова, для него семья стоит на первом месте, а потом уже сцена и карьера. У пары есть Артемий и Иван, но мужчина в глубине души мечтает о девочке.

«Как Бог даст, это такое дело. Я не то что готов… Все, что связано с семьей — для меня святое. Вообще очень люблю детей, безумно. Потому что на них смотришь — это такой витамин В, такое солнышко, такой адреналин! Ты сам бубзиком становишься, сам в детство (впадаешь. - Прим. ред.). Это такое безумное счастье!» – поделился музыкант в беседе с Пятым каналом.