Развелся неделю назад и воспитывает дочь: что скрывает новый возлюбленный Кристины Асмус

Актриса Кристина Асмус перестала скрывать нового возлюбленного. Она вышла в свет в компании кинопродюсера Ильи Бурца. Однако, как оказалось, в этих отношениях не все так просто. Так, еще 17 ноября мужчина был официально женат. Информацию выяснил Telegram-канал «Светский хроник».

По данным источника, до объявления о романе с Асмус Бурец был примерным семьянином, воспитывал с супругой 11-ленюю дочь. Однако в октябре жена продюсера решила подать на развод. А спустя месяц их брак расторгли.

Что именно произошло — неизвестно. Не исключено, что причиной раздора в паре стала Кристина, с которой Илья работал вместе на съемках сериала «Райцентр». Причем тогда Асмус еще состояла в отношениях с коллегой Романом Евдокимовым.

Звезда «Интернов» и ее новый бойфренд пока эту информацию никак не прокомментировали. Впрочем, и подробности романа они пока не спешат разглашать.

К слову, отношения Асмус и Бурца, предположительно, развиваются стремительно. На безымянном пальце актрисы уже заметили кольцо, похожее на помолвочное.

Ранее экс-бойфренд Кристины Асмус Роман Евдокимов рассекретил новую возлюбленную.