Экс-бойфренд Кристины Асмус вывел в свет новую возлюбленную: что известно об избраннице Романа Евдокимова

Актер Роман Евдокимов вышел в свет с новой возлюбленной. Фотографам он позировал с 29-летней коллегой Софьей Озеровой. Об этом сообщает Kp.ru.

Бывший избранник звезды «Интернов» Кристины Асмус появился на премьере фильма «Огниво», в котором сыграл главную роль. Компанию ему на мероприятии составила новая девушка. Озерова держала Романа за руку и не отходила от него. По всей видимости, отношения у актеров серьезные, раз Евдокимов решил представить возлюбленную публике.

К слову, до Софьи Роман встречался с Кристиной Асмус. Они вместе ездили в отпуск, ходили на мероприятия, но открыто о романе не говорили. Евдокимов отказывался даже отвечать на вопросы, связанные с актрисой. А недавно стало известно, что звезды расстались.

Причина разрыва отношений неизвестна. Однако остаться друзьями бывшим возлюбленным не удалось. Романа убрали в театре из постановки «Леди Макбет Мценского уезда», где он играл с Асмус. Предположительно, именно актриса настояла на замене партнера.

Ранее Кристина Асмус рассказала, что вновь сыграет роль врача после «Интернов».