Разведенный Тимур Родригез вывел в свет новую возлюбленную: кто она

Певец Тимур Родригез вышел в свет вместе с актрисой Катей Кабак. Артисты пришли на светскую премьеру фильма «Прошлые жизни» в московский кинотеатр «Художественный». Это уже не первое появление пары на публике, поэтому многие поклонники уверены – член жюри «Маски» начал новые отношения после развода.

Как сообщает сайт Woman.ru, Тимур перестал скрывать роман с Катей. И хоть он официально ничего не подтверждал, он продолжает активно намекать поклонникам, что в его личной жизни вновь произошли изменения. Отметим, что пара охотно фотографировалась и вовсе не скрывалась от журналистов, но что-либо комментировать и Родригез, и Кабак не стали.

К слову, артист развелся с супругой осенью 2023 года. Тогда он признавался, что они с Анной больше не вместе. По его словам, это было их общее решение, поэтому им удалось разойтись без скандалов. Бывшие возлюбленные смогли остаться друзьями, они продолжают общаться, чтобы воспитывать общих детей.

Что же касается личной жизни потенциальной новой девушки Тимура, то она предпочитает свои романы не афишировать. Известно, что Катя была замужем, но ее избранник был непубличным, поэтому не появлялся с актрисой на светских мероприятиях. О разводе Кабак тоже не рассказывала поклонникам.

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