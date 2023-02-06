Разведенный Григорий Лепс признался в появлении новой женщины: кто покорил сердце артиста

Народный артист РФ Григорий Лепс развелся с супругой Анной Шаплыковой в 2021 году. С тех пор не было ничего известно о новых любовных интересах музыканта, а сам он не стремился приоткрывать завесу тайны. Но на прошедшей премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге певец решил немного пооткровенничать с прессой и признался – новая женщина в его жизни уже есть.

Напрямую Лепс на вопросы журналистов не отвечал – увиливал. Но о любимой все-таки немного рассказал. Сначала он отшутился, сказав, что влюблен в Родину, партию и правительство, но потом продолжил и сказал, что, несмотря на возраст, рядом с ним сейчас есть спутница.

«Я уже старый… Но есть одна женщина…», - поделился с Пятым каналом Григорий Лепс и пообещал немного позже рассказать о ней.

Личность тайной возлюбленной музыкант раскрывать пока не стал. Зато сказал, что для него совершенно не обязательно, чтобы женщина была популярной или же много зарабатывала. По словам артиста, он и не представляет, сколько денег должно быть у нее, чтобы именно этот факт стал для него привлекательным.

«Любовь такая штука — она приходит сама по себе и сама по себе уходит», - считает певец.

Напомним, что Григорий Лепс был женат дважды. Со второй супругой Анной Шаплыковой он прожил 20 лет. В браке родилось две дочери – Ева и Николь, а также сын – Иван. От первого союза у музыканта есть еще старшая наследница – Инга.

Ранее Григорий Лепс сделал признание, что за свою жизнь написал только около десятка песен, а остальные композиции купил.