13:29, 01 февраля 2023
1 мин.
Григорий Лепс попросил не считать его композитором
Григорий Лепс считает, что его песни имеют к музыке весьма посредственное отношение.
Певец, музыкант, музыкальный продюсер, композитор… Как только не называют короля отечественной эстрады, за сорок лет прошедшего путь от заводилы на сочинских танцплощадках до руководителя продюсерского центра имени себя самого.
А вот теперь, похоже, придется вычеркнуть из перечня слово «композитор».
На очередном шоу Григорий Викторович прямо заявил: за свою жизнь написал от силы десяток произведений, и они к музыке имеют весьма посредственное отношение.
- Практически все произведения, что я пою – они покупные… - признался народный артист Карачаево-Черкессии.
Впрочем, Лепс не видит в этом ничего зазорного. Как всякий классный исполнитель он с удовольствием покупает хорошие вещи, которые ему нравятся. Чтобы потом петь их для всей России - сообщает Газета.Ru.
Источник фото:https://www.youtube.com/channel/@gvleps
Источник:Газета.Ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: