Разведенный Андрей Мерзликин восхитился фигурой актрисы Марины Александровой

Актер Андрей Мерзликин публично выразил симпатию к коллеге Марине Александровой. Он восхитился ее фигурой, в частности — накаченными руками.

Мерзликин отметился под новой фотографией Александровой, на которой она позировала в коротком черном платье. Актер отметил, что поза Марины выгодно подчеркнула ее мышцы.

«Рельеф», - написал Андрей и добавил несколько смайликов в виде сердца, огня и красного перца.

К слову, поклонники в последнее время стали замечать, что Мерзликин оказывает знаки внимания женщинам. Это произошло после того, как стало известно о его разводе с женой Анной, с которой он прожил в браке 20 лет. Даже ходили слухи, что именно неверность Андрея стала причиной расставания, но его экс-супруга эту информацию опровергала.

Развестись актеры решили без лишнего шума. Подруга семьи рассказывала, что делить имущество они не будут. Мерзликин планирует отдать Анне столько, сколько ей потребуется.

