Мировой суд Подмосковья официально расторг брак Дмитрия и Полины Дибровых

Мировой суд Подмосковья 25 сентября официально расторг брак телеведущего Дмитрия Диброва с женой Полиной. Экс-супруги разошлись без претензий друг к другу и деления имущества. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В конце июля 2025 года появились первые слухи о проблемах в браке Дибровых. Телеведущий никак не комментировал эту информацию, а его жена утверждала, что у них все в порядке. Вскоре после этого инсайдеры заявили — близится развод, а причина в неверности Полины. Утверждалось, что она изменила мужу с другом семьи Романом Товстиком, который тоже решил расстаться с супругой.

После этого Дибровы все-таки раскрыли правду. Они официально объявили о начале бракоразводного процесса, но подчеркивали, что расходятся с уважением друг к другу, поэтому скандального суда ждать не стоит. И в итоге 25 сентября мировой суд поставил точку в браке звезд.

Напомним, что у Полины и Дмитрия трое общих детей. По соглашению сторон, они останутся жить с матерью, при этом телеведущий сможет беспрепятственно видеться с ними. Ради этого его экс-жена арендовала дом неподалеку от его особняка.

