34-летняя певица Нюша показала, как выглядит без макияжа и укладки

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, улетела на отдых в жаркую страну после активной работы в новогодние праздники. В своем блоге исполнительница хита «Вою на Луну» показала, как выглядит без макияжа и укладки.

Нюша опубликовала короткое видео, на котором предстала перед поклонниками в синем бикини, поверх которого надела белую футболку. 34-летняя артистка встала под душ на улице, показав лицо без косметики крупным планом, и намокшие волосы.

Судя по кадрам, Нюша нарастила ресницы. Кроме того, поклонники обратили внимание на гладкий лоб певицы и пухлые губы.

Напомним, весной 2024 года Нюша объявила о расставании с блогером Игорем Сивовым после семи лет брака. Пара воспитывает двоих детей, которые остались с отцом в Дубае. Нюша часто прилетает к ним из Москвы.