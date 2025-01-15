НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 января 2025, 11:49
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34-летняя певица Нюша показала, как выглядит без макияжа и укладки

34-летняя певица Нюша показала, как выглядит без макияжа и укладки

© Starface.ru

Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, улетела на отдых в жаркую страну после активной работы в новогодние праздники. В своем блоге исполнительница хита «Вою на Луну» показала, как выглядит без макияжа и укладки.

Нюша опубликовала короткое видео, на котором предстала перед поклонниками в синем бикини, поверх которого надела белую футболку. 34-летняя артистка встала под душ на улице, показав лицо без косметики крупным планом, и намокшие волосы.

Судя по кадрам, Нюша нарастила ресницы. Кроме того, поклонники обратили внимание на гладкий лоб певицы и пухлые губы.

Напомним, весной 2024 года Нюша объявила о расставании с блогером Игорем Сивовым после семи лет брака. Пара воспитывает двоих детей, которые остались с отцом в Дубае. Нюша часто прилетает к ним из Москвы.

34-летняя певица Нюша показала, как выглядит без макияжа и укладки

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Нюша намекнула на эмоциональные проблемы, возникшие после развода. Также певица призналась, что от «мужчин нельзя убежать», и что каждый человек, который встречается на жизненном пути, может многому научить.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Нюша
певица
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макияж