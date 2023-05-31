Разведенной Агате Муцениеце указали на недостаток во внешности, мешающий найти нового мужа

После развода с Павлом Прилучным в 2020 году Агата Муцениеце больше не вступала с мужчинами в серьезные романтические отношения. Сейчас актриса занята больше работой, самореализацией и воспитанием двух детей. А вот ее бывший муж время зря не терял и успел не только повстречаться с несколькими девушками, но и жениться, и родить ребенка. Поклонники звезды «Закрытой школы» желают, чтобы и она уже пошла дальше и нашла свое счастье. А это, по их мнению, возможно при устранении одного недостатка.

Подписчица блога Агаты обратилась к ней буквально с «криком души». Она написала в личные сообщения артистке, что сильно ее любит, но больше не может смотреть на ненавистную для нее деталь во внешности кумира. Муцениеце раскритиковали за ее нос, который, как заявила фанатка, похож на картошку.

«Сделайте коррекцию носа, пожалуйста. Все мужики будут ваши! Вот увидите! Избавьтесь от картошки», - обратились к актрисе. Сама она отреагировала на это коротко, написав: «Люди, я вас обожаю».

Напомним, что несколько месяцев назад Агате приписывали роман с бывшим кавалером Ольги Бузовой Давидом Манукяном. Слухи стали появляться после того, как они вместе снялись в клипе, в котором демонстрировали довольно страстный поцелуй. Блогер делился, что считает Муцениеце красивой и замечательной женщиной, а она высказывалась, что артист отлично владеет языком любви. Однако развития их отношения не получили.

Также в одном из интервью актриса признавалась, что вновь связалась с абьюзером. Она жаловалась, что ее тянет на плохих парней, и она даже пыталась прорабатывать эту проблему с психологом. Правда, личность возлюбленного она так и не раскрыла, а через время заявила, что абсолютно одинока.

Ранее Агата Муцениеце высмеяла новый брак бывшего мужа.