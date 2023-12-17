Настя Ивлеева отказалась от фамилии Элджея спустя два года после развода

Анастасия Ивлеева отказалась от фамилии Узенюк спустя два года после первой новости о ее расставании с Элджеем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, в 2021 году стало известно, что знаменитая пара будет разводиться. Сначала супруги опровергали все слухи о расставании, однако потом они обо всем рассказали во время совместного интервью.

В ноябре того же года блогерша и певец поделили имущество: Ивлеевой отдали двухэтажный особняк, гараж на пять машин и четыре гектара земли, в то время как Элджею - два автомобиля. Общая сумма недвижимости, которая осталась у ведущей AGENTSHOW, составила примерно 150 миллионов рублей.

Настя Ивлеева еще долго ходила с фамилией бывшего супруга, и лишь 13 декабря 2023 года она вернула себе девичью. Отныне весь бизнес принадлежит не Узенюк, а Ивлеевой.

Ранее мы писали, что Иосиф Пригожин помогает пережившей микроинсульт дочери. Продюсер уверен, что детям нужно помогать до момента их взросления, даже если они кажутся уже самостоятельными.