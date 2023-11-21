Разведенная Мария Погребняк рассказала, что проводит время с бывшим мужем, об этом сообщает mk.ru.

8 сентября 2023 года Мария Погребняк развелась с супругом Павлом Погребняком. Впрочем, экс-возлюбленные не только не разъехались после развода, а даже стали проводить еще больше времени вместе. Как рассказала звезда, теперь дети чаще видятся с отцом.

«Нет никакого графика общения, мы с детьми вместе с Пашей каждый день проводим время вместе. Мы с ним нормально общаемся, он меня поддерживает, в школу детей отправляем по очереди: либо он, либо я», - объяснила Мария.

При этом бизнесвумен признается, что до сих пор живет в одном доме с бывшим мужем. Это никак не мешает ей в личной жизни.

«Потом приезжаем домой, общаемся, делаем вместе домашнее задание, и каждый едет по своим делам», - рассказала она.

Погребняк добавила, что не собирается делить имущество в суде с бывшим мужем. А вот о новом возлюбленном знаменитость говорить отказывается, заявляя, что с личной жизнью у нее все хорошо.

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