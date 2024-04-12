Разведенная Екатерина Климова рассказала об идеальном мужчине

46-летняя актриса Екатерина Климова рассказала, каким должен быть ее идеальный мужчина. Звезда фильма «Мы из будущего» поделилась откровением в соцсети.

После развода с Гелой Месхи актриса не распространяется о личной жизни. Известно, что Климова до сих пор находится в статусе свободной женщины. Подписчики поинтересовались, каким должен быть мужчина, который сделает ее счастливой. Артистка не смогла ответить однозначно: она записывала ролик, находясь за рулем.

«Понятия не имею вообще. Вот, видимо, я не в курсе. Потом могу вам сказать, какое у меня любимое место в Москве. Это живописный мост, по которому я сейчас еду», — высказалась Климова.

Также Екатерина рассказала о своем графике. Актриса призналась, что с возрастом изменила взгляд на отдых. Теперь она старается вовремя ложиться спать и отказывается от ночных перелетов.

«Давно уже поняла, что я никакая не сова, как считала, наверное, большую часть своей жизни. Использовала ночное время, как мне казалось, для того, чтобы расслабиться, для себя его прожить. Сейчас очень об этом жалею», — резюмировала знаменитость.

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