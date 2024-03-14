«Так сложилась жизнь»: Игорь Петренко обмолвился, что редко общается с сыновьями от Екатерины Климовой
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Актер Игорь Петренко на пресс-конференции, прошедшей в рамках презентации фильма «Адмирал Кузнецов», рассказал, что стал меньше видеться с сыновьями. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
У Петренко поинтересовались, прививает ли он детям любовь к историческим фильмам. На это актер заявил, что «девочки еще маленькие». С ними актер смотрит сказки, а также советские и американские мультфильмы».
«Что касается ребят, так сложилась моя жизнь, что я не нахожусь в семье. Сейчас они уже все больше и больше начинают взрослеть, мы все меньше и меньше видимся из-за этого. У них свои дела, планы. У меня свои, мотаюсь много. Старшему Матвею я написал список, какие фильмы я ему бы рекомендовал к просмотру. Я рад, что он осознано начал смотреть. Хотя спецэффекты стали отдалять нашу молодежь от старого советского кино, где есть паузы, где молчат артисты в кадре. Их подсадили на эти развлечения», - сообщил актер.
Презентация масштабного военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов» состоялась в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Телепремьера состоится в эфире канала «Россия». Премьерный показ пройдет на платформе «Смотрим». Петренко сыграл в фильме народного комиссара Николая Кузнецова, возглавившего Военно-морской флот СССР перед началом Великой Отечественной войны. В фильме также снимались Дарья Урсуляк, Анастасия Микульчина.
Ранее сообщалось о долге Петренко по алиментам перед Климовой в размере 9,2 млн рублей. Актер заявил, что журналисты «нарисовали фантазию и свои домыслы». При этом Петренко не стал отрицать, что есть непогашенный долг перед бывшей женой, который он постепенно закрывает.