Разведенная дочь Кончаловского появилась на публике с таинственным спутником: кто он

Дочь режиссера Егора Кончаловского Мария вышла в свет после того, как объявила о разводе с мужем Никитой Кузьминым. Причем на мероприятии она появилась не одна, а со спутником. Правда, сама она отрицала, что их связывают романтические отношения. Об этом сообщает Woman.ru.

Журналисты заметили Марию на премьере «Авиатора». В зрительном зале она сидела рядом с неизвестным молодым человеком, с которым мило беседовала. Ранее актриса уже признавалась, что вновь влюблена, поэтому все решили, что на светское мероприятие она пришла с бойфрендом. Но это оказалось не так.

«Это мой потрясающий друг Виталий, друг детства, он очень хотел посмотреть фильм», - пояснила Мария.

После неудачного первого брака, который актриса заключила в 19 лет, ей больше не хочется публичных отношений. Она призналась, что особенно в начале романа не желает вмешательств со стороны.

