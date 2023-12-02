Разведенная Брежнева заговорила о неизлечимой болезни

Осенью певица Вера Брежнева подтвердила, что разводится с мужем Константином Меладзе после восьми лет брака. Некоторые называют причиной разрыва неверность продюсера, другие считают, что всему виной политические разногласия. Певица теперь стала активно вести свой блог. Так, недавно она подняла тему заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

41-летняя певица рассказала, что решила провериться на ВИЧ. Она прошла тестирование на выявление неизлечимой болезни и рассказала об этом на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня бесплатное и конфиденциальное тестирование на ВИЧ доступно каждому и занимает всего 20 минут. Знать свой статус важно. Знать свой статус — это смело», — сказала она.

Напомним, ранее мы писали, что уехавшая из России Вера Брежнева живет в скромной квартире в Киеве. Кроме сольной карьеры Брежнева пытается заработать в социальных сетях - она запустила марафон трансформации. Пользователи Сети предположили, что бывшая солистка «ВИА Гра» испытывает трудности с деньгами.