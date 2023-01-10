Разведенная Анастасия Стоцкая выложила фото с братом, рожденным от водителя

Певица и звезда мюзиклов Анастасия Стоцкая выложила архивное фото со знаменитым братом – актером Павлом Майковым. Он был рожден от общей матери, но другого отца.

Стоцкая появилась на свет в семье художницы и врача-реаниматолога Анны и Александра Стоцких. Майков рожден от водителя Сергея Сергутина.

Ранее Стоцкая развелась с мужем, от которого родила двоих детей. Певица два года скрывала развод. Она признавалась, что молчала об этом, так как тяжело переживала расставание.

При этом супруги разошлись мирно: между ними не было судов об алиментах, опеке над детьми и разделе имущества.