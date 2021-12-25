Анастасия Стоцкая объяснила, почему два года молчала о разводе

Стоцкая призналась, что на протяжении двух лет не могла публично говорить о своем разводе, так как он дался ей крайне тяжело. Певица также считает расставание родителей — больной темой для детей. И всей семье необходимо было время для того чтобы боль утихла.

Анастасия считает нужным громко говорить о расставании только в том случае, если есть какая-либо угроза кому-то из экс-супругов или их детям. В ее случае развод прошел мирно: пара не делила опеку, не судилась по поводу имущества и алиментов.

Сейчас артистка наслаждается свободной жизнью и принимает участие в новых проектах. Занятость также помогла Стоцкой справиться с изменениями в личной жизни.

На данный момент актриса занята в нескольких спектаклях, один из них мюзикл «Шахматы», получивший 11 номинаций на главной театральной премии «Золотая маска».

Давний друг актрисы, с которым у нее был короткий роман, Филипп Киркоров, до сих пор поддерживает теплые отношения с бывшей коллегой по мюзиклу «Чикаго» и ходит на ее постановки. «Филипп обязательно находит время посмотреть мои спектакли, спасибо ему за это».