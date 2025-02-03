Разведенная 41-летняя певица Алсу провела время в ночном клубе с Зарой. Ролик с танцами артисток появился в соцсети.

Певица Алсу провела время с коллегой, которая, как и она, рассталась с мужем. На ролике артистки запечатлены в хорошем настроении: Зара исполняла песню «С понедельника», а Алсу ей подпевала. Когда прозвучала фраза: «Все расставило время по своим местам», то экс-супруга Яна Абрамова начала активно двигаться и прыгать под музыку.

Пользователи Сети оценили танцы певиц, прозвав их «пумами». Так на молодежном сленге говорят про уверенных, целеустремленных женщин, к которым тянутся молодые мужчины.

Отметим, что сама Алсу не скрывает радости после развода. По словам знаменитости, у нее началась новая жизнь и появилась возможность вернуться на сцену.

Ранее Алсу появилась на дне рождения мужчины после развода с Яном Абрамовым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь олигарха Михаила Кенина бросила певца SHAMAN накануне помолвки.