«Поздравили нашего дорогого»: Алсу появилась на дне рождения мужчины после развода с Яном Абрамовым

Певица Алсу появилась на праздновании дня рождения мужчины после скандального развода с Яном Абрамовым. Артистка вышла на связь из салона красоты, а затем снялась со Львом Лещенко, которому исполнилось 83 года.

Сначала Алсу поделилась в личном блоге кадрами из салона красоты, где ей сделали вечернюю прическу в виде пучка с гладкой прядью у лица и выразительный макияж с акцентом на глаза. Как оказалось, певица готовилась к празднованию дня рождения Льва Лещенко. Артистка посетила премьеру фильма «О первой любви» в кинотеатре «Иллюзион». Картина основана на повести Ивана Тургенева «Первая любовь», а ее продюсером стал именинник. На показе также появились Наташа Королева, Николай Басков, Игорь Крутой, Владимир Винокур и другие знаменитости.

Исполнительница хита «Зимний сон» также снялась в обнимку со Львом Лещенко.

«Поздравили нашего дорогого Льва Валерьяновича Лещенко с днем рождения и с премьерой музыкального фильма — фантазии первой любви», — написала Алсу.

Напомним, в конце мая 2024 года певица неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись. После развода Алсу стала чаще появляться на публике и ушла в работу, взяв на себя новые проекты.

Ранее мы писали о том, что Алсу публично обратилась к адвокату Яна Абрамова, заявившему, что она уже нашла возлюбленного после развода. Артистка попросила Александра Добровинского назвать имя ее нового избранника.