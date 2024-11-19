«Разве не стыдно?»: Лиза Моряк пожаловалась на травлю после объявления о второй беременности

Актриса Лиза Моряк пожаловалась на травлю в Telegram-каналах, начавшуюся после о объявления о второй беременности от режиссера Сарика Андреасяна.

«Разве не стыдно в такой прекрасный день даже новость о беременности преподнести с ненавистью и пренебрежением к нашей семье? Отдельный вид искусства — читать ваши комментарии, мои дорогие и уважаемые хейтеры», - сообщила Моряк в своем блоге.

Актриса также обратилась к хейтерам, которые, по ее мнению, надеются не увидеть ее больше на экранах, и подчеркнула, что еще до беременности успела сыграть в фильмах, которые будут выходить в 2025-2026 годах.

«Пока я буду в декрете, вы будете смотреть их и ненавидеть меня. А я любить вас и стараться», — заключила Моряк.

Актриса также призналась, что продолжала сниматься даже, несмотря на сильный токсикоз. Сарик Андреасян и Лиза Моряк поженились в ноябре 2022 года. В 2023 году у пары родилась дочь Элизабет.

Напомним, 18 ноября Лиза Моряк поделилась радостной новостью о том, что они с мужем ждут второго ребенка. Она узнала о беременности в последний съемочный день «Сказки о царе Салтане» в Геленджике. Актриса сделала тест, который показал срок две недели.