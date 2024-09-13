«Подонки»: сын Юрия Никулина отреагировал на просьбу активистов организовать в отношении него проверку

Сын актера Юрия Никулина, гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин ответил на просьбу активистов организовать в отношении него проверку из-за приглашения Жасмин Страги. Напомним, директор Всемирной цирковой ассоциации будет членом жюри на фестивале «Артист».

«В принципе, так, как они (активисты – прим.) поступают, поступают подонки», - сказал Никулин изданию «Абзац».

Гендиректор Цирка Никулина считает подлым и гнусным оскорбление женщины, «которая жизнь кладет на служение искусству, цирку, детям». По мнению Максима Никулина, Страги «приписали совершенно непонятные грехи».

Он также отметил, что давно знает Жасмин – гостья второй раз примет участие в фестивале. Никулин считает абсурдным утверждение о том, будто Страги – русофобка.

«Сегодня кого угодно можно безнаказанно в чём угодно обвинять. Я не хочу опускаться до уровня этих людей и тем более что-то им возражать. Среди наших коллег и членов нашего международного жюри нет никаких «-фобов», - сказал Никулин и добавил, что цирк далек от разного рода конфликтов.

Ранее сообщалось о том, что в Генпрокуратуру поступил запрос с просьбой проверить сына Юрия Никулина на спонсирование терроризма.