«Разве бывшие бывают?»: Леонид Агутин в фуражке поздравил пограничников с праздником
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Певец Леонид Агутин вышел на связь и поздравил пограничников с их днем. Артист пожелал «мира, добра, здоровья и удачи».
Соответствующая публикация появилась в соцсетях исполнителя.
Агутин сделал фотографию в фуражке пограничника и написал: «С праздником, погранцы! Бывшие и настоящие! Хотя разве бывшие бывают?»
Поклонники стали поздравлять Агутина в ответ. «С днем пограничника, Леонид Николаевич», «С праздником, Леонид», - писали под постом певца.
Один из подписчиков рассказал, что брат служил с Агутиным в Санкт-Петербурге. «Его нет в соцсетях, поэтому он просил меня передать вам привет и поздравить с праздником», - написал поклонник.
Напомним, певец служил в пограничных войсках с 1986 по 1988 годы.
Три дня назад Агутин поздравил жену Анжелику Варум с днем рождения. Он пожелал супруге, чтобы та обязательно была здорова и счастлива.