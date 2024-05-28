passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 мая 2024, 22:15
1 мин.

«Разве бывшие бывают?»: Леонид Агутин в фуражке поздравил пограничников с праздником

Певец Леонид Агутин снялся в фуражке и поздравил пограничников с праздником.
«Разве бывшие бывают?»: Леонид Агутин в фуражке поздравил пограничников с праздником

© Starface.ru

Певец Леонид Агутин вышел на связь и поздравил пограничников с их днем. Артист пожелал «мира, добра, здоровья и удачи».

Соответствующая публикация появилась в соцсетях исполнителя.

Агутин сделал фотографию в фуражке пограничника и написал: «С праздником, погранцы! Бывшие и настоящие! Хотя разве бывшие бывают?»

Поклонники стали поздравлять Агутина в ответ. «С днем пограничника, Леонид Николаевич», «С праздником, Леонид», - писали под постом певца.

Один из подписчиков рассказал, что брат служил с Агутиным в Санкт-Петербурге. «Его нет в соцсетях, поэтому он просил меня передать вам привет и поздравить с праздником», - написал поклонник.

Леонид Агутин

Леонид Агутин

© Личная страница Леонида Агутина в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, певец служил в пограничных войсках с 1986 по 1988 годы.

Три дня назад Агутин поздравил жену Анжелику Варум с днем рождения. Он пожелал супруге, чтобы та обязательно была здорова и счастлива.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Леонид Агутин
праздник
певец
поздравление