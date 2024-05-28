«Разве бывшие бывают?»: Леонид Агутин в фуражке поздравил пограничников с праздником

Певец Леонид Агутин вышел на связь и поздравил пограничников с их днем. Артист пожелал «мира, добра, здоровья и удачи».

Соответствующая публикация появилась в соцсетях исполнителя.

Агутин сделал фотографию в фуражке пограничника и написал: «С праздником, погранцы! Бывшие и настоящие! Хотя разве бывшие бывают?»

Поклонники стали поздравлять Агутина в ответ. «С днем пограничника, Леонид Николаевич», «С праздником, Леонид», - писали под постом певца.

Один из подписчиков рассказал, что брат служил с Агутиным в Санкт-Петербурге. «Его нет в соцсетях, поэтому он просил меня передать вам привет и поздравить с праздником», - написал поклонник.