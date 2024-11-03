«Разучилась реально смотреть на вещи»: Владимир Селиванов назвал бывшую супругу зависимым человеком

Владимир Селиванов вмешался в конфликт нынешней возлюбленной с бывшей женой и заявил, что хочет обезопасить личную жизнь дочери от зависимости матери.

Артист не выдержал и записал видеообращение, где в очередной раз пытается разъяснить не только своей экс-супруге Виктории, но и своим подписчикам, почему он хочет забрать их общую наследницу Еву.

Кроме того, Владимир, сдерживая эмоции, подчеркнул, что его бывшая жена является зависимым человеком, которому необходимо взять на себя ответственность и пройти процесс реабилитации, чтобы заново научиться жить. По словам Селиванова, Виктория должна самостоятельно это прожить, не используя ребенка в качестве манипуляций для получения необходимой суммы денег, которую она потратит на личные нужды.

«Моя бывшая жена проживает переломный момент, и я желаю ей пережить его достойно. Когда необходимо брать на себя ответственность, рассчитывать свои ресурсы и уже повзрослеть. И этот момент не может быть не связан с кризисом. Моя бывшая жена — зависимый человек. Она разучилась за столько лет реально смотреть на вещи...», — высказался артист в Telegram-канале «СЕЛИВАНОВЫ».

Артист также подчеркнул, что хочет забрать дочь для того, чтобы она не участвовала в процессе реабилитации родной матери. Владимир хочет лично заняться воспитанием Евы. Он рассказал, что это вынужденная мера, но лишь до тех пор, пока его бывшая супруга не придет в норму и не научится работать.

Ранее мы писали о том, что экс-жена Владимира Селиванова ответила на обвинения в манипуляциях дочерью.