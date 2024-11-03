«Ложь и провокация!»: экс-жена Владимира Селиванова ответила на обвинения в манипуляциях дочерью

Бывшая супруга Владимира Селиванова ответила на обвинения его нынешней возлюбленной в безответственном отношении и манипуляциях ребенком.

Между звездой «Реальных пацанов» и его экс-женой Викторией Маркиной начались судебные разбирательства из-за желания отца забрать к себе их совместную дочь Еву. Владимир признался, что это связано с манипуляциями бывшей супруги: она использует наследницу для того, чтобы увеличить сумму алиментов.

Нынешняя возлюбленная Селиванова Александра Калмыкова публично рассказала об этом. Она поделилась, что Виктория ежемесячно получает выплаты, которые тратит на личные нужды.

Однако у Маркиной своя правда. Девушка сообщила, что продолжит разбирательства с бывшим мужем, чтобы тот начал выплачивать другую сумму алиментов. По словам девушки, если бы Владимир изначально пошел на это, то дело до суда бы не дошло.

Кроме того, Виктория уверена и в том, что ребенка у родной матери никто не отнимет и что, если надо, она предоставит компромат на артиста, подтверждающий его желание укрыться от налогов.

Кроме того, Виктория ответила и самой Александре, обвиняющей ее в безответственности. Бывшая жена актера сообщила, что главой семьи является именно его возлюбленная.

«Ложь и провокация! А папка наш проявил себя во всей красе. Допустил, чтобы на мать его ребенка вылили столько гадостей! Просто потому, что не хочет платить алименты. Но я не собираюсь говорить о них плохо публично. Эта женщина сначала мужа бывшего обвиняла, теперь до меня добралась! Я этого так не оставлю», — заявила Маркина в личном блоге.

Ранее мы писали о том, что Селиванов объяснил, почему захотел забрать дочь у экс-жены.