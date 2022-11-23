«Разрывы связок»: поклонники пришли в ужас от вида Оксаны Федоровой

44-летняя обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова с годами совсем не меняется. Брюнетка все такая же стройная и привлекательная. Недавно она рассказала о своем новом увлечении, которое привело в ужас поклонников.

Модель показала в соцсетях конструкцию, которая помогает ей разрабатывать растяжку. Некоторые даже решили, что Оксана опробовала БДСМ-качели для экспериментов в постели. Но это оказался спортивный механизм.

Знаменитость рассказала, что занимается только полгода, но уже очень довольна эффектом. По ее словам, она действительно видит результат. Федорова порекомендовала своеобразный тренажер тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.