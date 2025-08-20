Назвал русских «свинорусами»: концерт блогера и певца Эльдара Джарахова отменили в Алтайском крае

Певец и блогер Эльдар Джарахов должен был выступить на фестивале сельской молодежи в Алтайском крае, но его концерт внезапно отменили. По информации Telegram-канала ТВ Центр | ТВЦ, за этим стоят общественники и активисты, которые припомнили знаменитости один скандальный случай из его биографии.

Все дело в оскорбительном заявлении Джарахова. В 2018 году блогер опубликовал у себя в блоге пост. Эльдар назвал соотечественников «свинорусами» и лишь спустя три года извинился за обидные слова.

Артист публично принес извинения перед русскими и раскритиковал свой поступок. Однако, по всей видимости, активисты не намерены идти на поводу у блогера. Помимо этого случая, они припомнили Эльдару его связи с иноагентами.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области без объяснения причины отменили концерт стендапера Алексея Щербакова. Поклонникам звезды шоу «Что было дальше?» пообещали вернуть деньги за билеты.