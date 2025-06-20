«Пишу и сама не верю!»: Саша Зверева объявила о возвращении в Россию из США

Певица Саша Зверева рассказала, что собирается вернуться в Россию из США. По ее словам, на Родине она планирует остаться на долгий срок.

44-летняя артистка больше десяти лет живет за границей. Переехала Саша после свадьбы с американцем Дэном Уолбраном, однако она довольно часто вспоминала о Родине и даже приезжала ради работы. Недавно вокалистка вновь так заскучала по Москве, что решила поговорить с мужем, и он разрешил ей отправиться в долгий отпуск.

«Я возвращаюсь в Россию! Как вам такие новости?! Я пишу и сама себе не верю! Боже, Боже, Божееее! У меня получилось уговорить мужа подарить мне более долгие каникулы в Москве!», - рассказала Зверева в Telegram-канале.

Певица заявила, что не будет работать в Москве. В планах у нее наслаждаться столичным летом – гулять, встречаться с друзьями и ходить по магазинам. Пока неизвестно, сколько времени она проведет в России. Но не исключено, что останется Саша вплоть до осени.

Напомним, что Саша Зверева – многодетная мама. Она воспитывает четверых детей. Причем старшей дочери артистки уже 21 год, а младшему сыну – всего 3 года. Певица признавалась, что очень любит свою семьи и не собирается рожать пятого ребенка.

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