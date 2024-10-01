«Разрешили красную рыбу»: раскрыты подробности состояния Ливанова

Инсульт, который заподозрили у народного артиста РСФСР Василия Ливанова, не подтвердился. Об этом пишет mk.ru.

Уточняется, что после тщательного осмотра врачи зафиксировали у актера только нарушение мозгового кровообращения.

По данным источника, резкое недомогание 89-летний артист почувствовал вечером 30 сентября. В этот день Ливанов с супругой и внучкой ездил в магазин за осенней одеждой. Известно, что 22-летняя дочь его старшего сына поселилась с дедушкой и бабушкой совсем недавно, оформив развод после короткого брака. Сейчас основную часть домашних дел внучка взяла на себя, чтобы разгрузить пожилых родственников.

Уже дома после короткого шоппинга у Ливанова закружилась голова, и на какое-то мгновение близким показалось, что он потерял сознание. Из квартиры в центре Москвы знаменитость оперативно доставили в НИИ Склифосовского, где медики провели полную диагностику организма звездного пациента. Страшный диагноз не подтвердился.

В настоящий момент семья окружила 89-летнего артиста особым вниманием и заботой. Если раньше внучка и сын практически каждые выходные возили его на дачу, то теперь родственникам пришлось сделать перерыв в подобных поездках.

Примечательно, что проблемы со здоровьем у Ливанова начались еще весной: в апреле он уже лежал на плановом обследовании. Тогда специалисты провели все необходимые профилактические процедуры и уверили родственников, что актер вернулся в хорошую форму. Ему даже советовали вернуться к полезной привычке и снова начать употреблять на завтрак красную рыбу и красную икру.

Ранее мы писали, что Василий Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии.