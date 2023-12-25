«Разрешено только лежать»: Анастасия Костенко раскрыла, как проходит ее беременность

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко беременна в четвертый раз. Малыш появится на свет в начале следующего года. Накануне она обратилась к женщинам в своем посте на страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). В нем Анастасия рассказала о трудностях особенного положения и поддержала будущих мам.

Модель практически каждую неделю ходит на фотосессии, чтобы запечатлеть каждый момент особенного периода. На этот раз Анастасия появилась на кадрах в голубом платье с большим розовым цветком на талии. Девушка затронула в своем блоге важную для беременных женщин тему.

Анастасия привела в пример женщин, которым в период беременности сложно усидеть на месте, они расцветают, у них много сил и энергии. Скорее всего, блогер имеет в виду себя — именно во время четвертой беременности она решила открыть свой магазин одежды.

Но есть и обратная сторона медали: некоторым женщинам беременность дается тяжело, говорит Анастасия.

«Когда регулярные сохранения выбивают из колеи. Когда дел невпроворот, а тебе разрешено только лежать», — говорит она.

Супруга Тарасова отмечает: в таком случае женщины корят себя за бездействие, а окружающие могут их даже осуждать за это. Анастасия считает, что все индивидуально. Она сама тяжело восстанавливается после родов.

«Даже для меня это самое страшное сейчас, вальс гормонов. Жизнь всегда меняется. Даже со 2, 3, 4, 5 ребенком. Не нужно советов — здесь важно быть рядом и уметь слушать», — заключила она.

Ранее беременная Костенко со слезами на глазах рассталась с Тарасовым. Подробности читайте в этой статье.