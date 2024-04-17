«Даже псевдоним взяла»: дочь Волочковой не захотела, чтобы ее ассоциировали с матерью

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что дочь Ариадна взяла псевдоним. Это решение связано с тем, что девушка не хочет ассоциаций с матерью.

Комментарий знаменитости приводит сайт mk.ru.

Волочкова назвала дочь непубличным человеком и сообщила, что журналисты ее «задергали».

«Она даже псевдоним себе взяла, потому что не хочет, чтобы ее ассоциировали только с Анастасией Волочковой», - рассказала балерина и добавила, что дочь также не хочет, чтобы думали, будто достижения тоже обусловлены звездным статусом матери.

Известно, что Ариадна учится в вузе и написала более 250 стихотворений. Девушка занимается в школе дубляжа, преподает английский и французский в интернете. Она живет в Москве в семье отца, а к матери приезжает «пообщаться, поделиться, обнять», говорит Волочкова.

«У нас с ней прекраснейшие отношения!» - призналась балерина.

Дочь приезжает к балерине за город, когда хочет и может – чаще в выходные. На упреки в том, что они редко видятся, Волочкова заявила: «Полагаете, если мы не афишируем наши встречи, значит у нас ничего не происходит? Вы ошибаетесь!»

Ранее балерина рассказывала, что в 17 лет осталась с родителями без квартиры. Это произошло, когда Волочкова поступала в Мариинский театр. На время семье помог бывший руководитель театра. Позже балерина смогла обеспечить родных жильем.