«Разрешает все»: дочь Филиппа Киркорова рассказала, как звездный отец ведет себя дома

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория рассказала, какой ее отец за пределами камер. По ее словам, артист хорошо относится к своим детям и разрешает им все.

Сам Филипп неоднократно признавался, что воспитывает наследников в строгости. Он делился, что даже практически не дает им карманные деньги — Мартин с сестрой должны их зарабатывать трудом. Например, убирать домашний участок. Однако, как отметила дочь исполнителя, на самом деле никаких запретов от отца они не получают.

«Он очень добрый. Всегда разрешает все, что захотим», - заявила Алла-Виктория в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

К слову, еще совсем недавно дети Киркорова учились в элитной школе в Дубае. За границу певец их отвез, так как в российском учебном заведении они подвергались травле из-за новостей про отца. Но сейчас Алла-Виктория и Мартин вновь посещают уроки в Москве.

«Мы пошли в новую школу. Раздельно учимся теперь. Хотелось бы, конечно, вместе», - отметила Алла-Виктория.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как чувствует себя его 92-летий отец.