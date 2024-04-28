«Галкин* поставил условие»: Филипп Киркоров объяснил, почему Пугачева перестала с ним общаться

Филипп Киркоров заявил, что не общался с Аллой Пугачевой из-за ревности Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом он признался в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Поп-король Филипп Киркоров рассказал, что уже пять лет не разговаривает с Аллой Пугачевой. По словам певца, общение с бывшей супругой прекратилось после серьезного конфликта.

«Она ушла, и все, больше мы не общались. Пять лет прошло. Я тоже сделал пару звонков. Она больше не отвечала», — рассказал он.

Киркоров признался, что их общие с Пугачевой друзья рассказали ему, будто Галкин* поставил супруге условие.

«Мне сказали, Галкин* поставил условие, что меня слишком много в их доме. Дети растут и не понимают… Гарри и Лиза меня очень любили. Я к ним постоянно приходил с подарками. Потрясающие дети, чудные», — поделился певец.

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов на юбилейном концерте назвал Аллу Пугачеву великим человеком.

*признан иноагентом на территории РФ.