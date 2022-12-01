«Когда-нибудь это канет в Лету»: Муцениеце разозлил провокационный вопрос про Прилучного

В 2020 году Агата Муцениеце расторгла брак с Павлом Прилучным. После развода прошло уже два года, и каждый из них живет своей жизнью: актер обрел новое счастье в лице Зепюр Брутян, а девушка отправилась покорять карьерные высоты. Тем не менее журналисты по-прежнему продолжают спрашивать звезду про прошлые отношения. Так, в программе «Кино в деталях», в которой Агата приняла участие, не обошлось без провокационной темы. Актриса дала понять, что подобное поведение ей не понравилось.

Муцениеце призналась: тяжело жить с таким шлейфом воспоминаний и выразила надежду на то, что когда-то про ее разрыв с Павлом забудут. Также девушка против того, чтобы о ней говорили лишь в контексте громкого развода, поскольку за прошедшее время она успела достичь больших успехов. «От темы не устала, но, надеюсь, когда-то это канет в Лету», — заявила звезда.

В недавнем интервью Агата призналась, что сейчас не состоит в отношениях. А в это время личная жизнь ее экс-супруга стремительно развивается. Поговаривают, Зепюр беременна. Поклонники заметили: в последнее время она стала фотографироваться в позах, скрывающих живот. Тем не менее пока пара никак не комментирует ситуацию.