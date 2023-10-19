«Разорвут на части»: балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не ездит на метро

Балерина Анастасия Волочкова практически никогда не ездила на метро. В этом знаменитость призналась на VK-шоу «Народ против звезд» от Medium Quality. Также она объяснила, почему предпочитает избегать перемещения на общественном транспорте.

Фанаты, по словам Волочковой, главная причина ее отсутствия в метро. Многие люди хотят сделать фотографию со звездой, а та не может им отказать. Анастасия отметила, что она очень добрый человек, поэтому идет навстречу.

«Я очень добрый человек на самом деле без звездности. Поэтому я понимаю: ну люди разорвут на части, и я не доеду до того места», — рассказала балерина.

Последний раз Волочкова спускалась в метро около десяти лет назад. Она описала ту поездку в эфире шоу. По словам Анастасии, ей даже ничего не пришлось прикладывать у турникетов, так как они сами распахнулись. Балерина предположила, что дорогу перед ней могли открыть ее флюиды. Оказавшись на станции, звезде пришлось 40 минут фотографироваться с фанатами, которые не давали зайти в вагон.

Ранее стало известно, что Волочкова морит себя голодом из-за подготовки к съемкам в шоу. Кроме того, ради проекта знаменитость очень часто тренируется.