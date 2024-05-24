«Разорвать трудно»: Светлана Бондарчук призналась, что пять лет думала о разводе с режиссером

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала, что пять-шесть лет думала о разводе с ним. Однако по неизвестной ей причине не решалась разорвать отношения.

Собственными рассуждениями Бондарчук поделилась в шоу «Чужие письма» для RuTube.

«Я тоже лет пять-шесть не разводилась. Почему, я не знаю», - призналась Светлана.

По ее словам, «туда» уже не хотелось, но это все оставалось «очень важным».

«То есть тебе уже «там» не надо, но разорвать это становится трудно», - поделилась Бондарчук.

По ее мнению, 40 лет для женщины не критичный возраст: можно еще дважды выйти замуж, родить. Также она считает, что в современном мире практически невозможно всю жизнь оставаться с одним человеком. Она знает мало таких историй.

Напомним, супруги развелись в 2016 году. Бондарчуки 25 лет прожили в браке, их развод стал неожиданностью. Позже оба супруга нашли счастье: Светлана встретила Сергея Харченко, а Федор женился на актрисе Паулине Андреевой.

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