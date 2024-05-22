Федор Бондарчук на премии МХТ прятал правую руку, на которой давно нет обручального кольца

Режиссер Федор Бондарчук 22 мая посетил Премию Художественного театра в МХТ им. А.П. Чехова. Кинодеятель прятал правую руку, на которой давно не видели обручального кольца. За появлением Бондарчука наблюдала корреспондент сайта «Страсти».

Режиссер пришел вместе с племянником – актером Константином Крюковым. Никто из них не давал комментарии журналистам, хотя родственники вместе позировали фотографам.

Бондарчук выбрал для премии костюм серого цвета, он был в очках. При этом режиссер доставал из кармана левую руку, чтобы поправить галстук, но правую не показывал.

Крюков выбрал для премии светлый пиджак и темные брюки. В отличие от Бондарчука, актер не скрывал обручальное кольцо на правой руке.