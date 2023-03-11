«Разорван имплант, скоро операция»: блогер Лерчек пожаловалась на здоровье после возбуждения уголовного дела

Блогер Валерия Чекалина, известная в соцсетях как Лерчек, рассказала о разорванном грудном импланте. Подробностями она поделилась в соцсетях.

Подписчики поинтересовались, кормит ли она младшего сына грудью. На это Лерчек ответила: «Уже нет. У меня разорван имплант. Мои Аллерган оказывается давно сняты с производства. Скажите всем, у кого они, чтобы сделали узи молочных желез».

Лерчек добавила, что «совсем скоро предстоит операция».

Также фанаты интересовались, сильно ли блогер переживает после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов. Лерчек опубликовала фото под капельницей и подписала: «Ну разумеется, мы переживаем. Не каждый день такое случается. Но все поправимо».

Ранее сообщалось, что после уголовного дела против Лерчек проверка ждет бизнесмена Дмитрия Потрнягина, блогера Оксану Самойлову, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую.

Напомним, Лерчек должна возместить государству 311 млн рублей. Данная сумма – неуплаченные налоги Лерчек и ее мужа. При этом у семейства достаточно имущества, чтобы вернуть деньги государству.