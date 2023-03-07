Это только начало: после уголовного дела против Лерчек проверка ждет Портнягина, Блиновскую и Самойлову

Уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) – это только начало. Масштабная проверка ждет бизнесмена Дмитрия Портнягина, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, жену рэпера Джигана Оксану Самойлову и других.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Источник узнал подробности уголовного дела против Лерчек. Соучастниками преступной схемы стали мать блогерши, ее муж, брат супруга Аркадий с женой и партнер по бизнесу.

Во избежание уголовного преследования Лерчеку нужно возместить государству 311 млн рублей. В собственности ее семьи имеется достаточно имущества, чтобы заплатить эти деньги.

Официально на супругах числятся коттедж в Подмосковье за 125 млн рублей, квартиры в Москве за 80 и 30 млн рублей, участок и дом на Новорижском шоссе стоимостью около 1 млрд рублей, автомобили Bentley Continental Gt V8, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Mercedes-Benz G-Class Амg G 63 и другие машины, общая стоимость которых превышает 100 млн.

Утром 7 марта в доме блогера прошли обыски. Говорилось, что на протяжении двух лет Лерчек использовала упрощенную систему налогообложения, хотя ее доходы превышали 150 млн рублей.