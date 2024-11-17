Разорвали связи с матерью: звезда «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко заявила, что от нее отвернулись дети

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко откровенно рассказала об отношениях со своими детьми от разных браков. В эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале актриса заявила, что сын и дочь отвернулись от нее, и раскрыла, почему это произошло.

В первом браке с композитором Максимом Дунаевским у артистки родился сын Дмитрий, который живет в Швейцарии. Наталья Андрейченко призналась, что долгое время их с наследником связывали теплые отношения, актриса даже смогла простить своего ребенка после его коварного поступка. В 2013 году сын украл со счета матери 1 млн долларов. Тогда знаменитости пришлось нанять адвокатов, чтобы заставить Дмитрия вернуть деньги. В 2022 году наследник отвернулся от артистки.

«Наши пути с ним соединились в 2017 году. Ограбил он меня в 2013-м. Мы были вместе до 2022 года. <…> Он тогда написал мне сообщение, что больше общаться со мной не будет», — поделилась Наталья Андрейченко.

Знаменитость призналась, что и с дочерью Настасьей, которая появилась на свет в браке с актером Максимилианом Шеллом, у нее не сложились отношения. Еще в детстве у девочки стали проявляться первые признаки психиатрического расстройства, которые, по словам актрисы, могли передаться ей от отца. Окончательно потеряв контроль над собой, девушка влюбилась и рано забеременела.

Наталья Андрейченко рассказала, что после родов ее дочь «накрыло» с новой силой. Тогда звезда «Мэри Поппинс, до свидания» поместила дочь в психиатрическую клинику, за что та не просила ее. Однажды Настасья заявила в одном из писем матери и брату, что больше не желает с ними общаться, поскольку они оказывают на нее негативное влияние.

«Она мне этого не простила. Я приходила каждый день — это было страшно», — рассказала актриса.

Лишь этим летом Наталья Андрейченко и ее дочь, живущая в Австрии, возобновили общение.

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