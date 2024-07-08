Разорвала платье: на беременную Сати Казанову напала собака

Казанова не стала раскрывать подробности инцидента и не рассказала, как чувствует себя сейчас. Поклонники посоветовали певице беречь себя, особенно в таком состоянии.

Напомним, что о беременности Сати стало известно 6 июня. Девушка поделилась снимками, на которых позировала с округлившимся животом. Отец малыша – итальянский фотограф Стефано Тиоццо, с которым певица находится в браке много лет. Звезда признавалась, что мечтала о детях уже семь лет.

Ранее мы писали о том, что исполнительнице потребовалась помощь врачей. Сати госпитализировали. Из-за этого ей пришлось отменить свой концерт в Санкт-Петербурге. Но она призвала фанатов не переживать за нее. По словам девушки, ничего страшного не произошло, и ей просто нужен покой.

Также стало известно о том, что певица Алла Пугачева регулярно звонит шоумену Отару Кушанашвили в больницу. Это произошло после информации о раке у журналиста. Мужчина тепло отозвался об артистке и даже встал на ее защиту. После отъезда из РФ ее часто критикуют пользователи Сети и коллеги.