НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 июля 2024, 13:09
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Разорвала платье: на беременную Сати Казанову напала собака

Беременная певица Сати Казанова рассказала, что на нее напала собака.
Разорвала платье: на беременную Сати Казанову напала собака

© Starface.ru

Певица Сати Казанова, которая недавно объявила о своей беременности, рассказала о нападении собаки. Звезда поделилась переживаниями в соцсетях и показала порванное платье.

«Никогда не боялась собак, даже больших. Теперь, видимо, начну», — написала артистка.

Разорвала платье: на беременную Сати Казанову напала собака

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Казанова не стала раскрывать подробности инцидента и не рассказала, как чувствует себя сейчас. Поклонники посоветовали певице беречь себя, особенно в таком состоянии.

Напомним, что о беременности Сати стало известно 6 июня. Девушка поделилась снимками, на которых позировала с округлившимся животом. Отец малыша – итальянский фотограф Стефано Тиоццо, с которым певица находится в браке много лет. Звезда признавалась, что мечтала о детях уже семь лет.

Ранее мы писали о том, что исполнительнице потребовалась помощь врачей. Сати госпитализировали. Из-за этого ей пришлось отменить свой концерт в Санкт-Петербурге. Но она призвала фанатов не переживать за нее. По словам девушки, ничего страшного не произошло, и ей просто нужен покой.

Также стало известно о том, что певица Алла Пугачева регулярно звонит шоумену Отару Кушанашвили в больницу. Это произошло после информации о раке у журналиста. Мужчина тепло отозвался об артистке и даже встал на ее защиту. После отъезда из РФ ее часто критикуют пользователи Сети и коллеги.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Сати Казанова
собака
животные
беременность