Опубликовано 27 июня 2024, 16:55
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Лежит под капельницами: беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали
Беременную певицу Сати Казанову пришлось срочно госпитализировать.
© Starface.ru
Беременную певицу Сати Казанову экстренно госпитализировали. Артистка планировала выступить в Санкт-Петербурге на VK Fest, но не приедет.
Подробности госпитализации она сообщила в соцсетях.
«Привет из больничной палаты. К сожалению, по состоянию здоровья…я не смогу доехать до Петербурга и выступить на VK Fest, который мы с командой очень ждали. Мне пришлось срочно госпитализироваться», - поделилась звезда.
Она заявила, что «все хорошо», но потребовались «кое-какие вмешательства».
«Несколько дней мне нужны покой, госпитализация, капельницы», - рассказала Сати.
Певица планирует выступить на VK Fest в Москве. Мероприятие состоится 13 июля.
Ранее Казанова рассказывала, как удалось забеременеть после семи лет попыток.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева