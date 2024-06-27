Лежит под капельницами: беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали

Беременную певицу Сати Казанову экстренно госпитализировали. Артистка планировала выступить в Санкт-Петербурге на VK Fest, но не приедет.

Подробности госпитализации она сообщила в соцсетях.

«Привет из больничной палаты. К сожалению, по состоянию здоровья…я не смогу доехать до Петербурга и выступить на VK Fest, который мы с командой очень ждали. Мне пришлось срочно госпитализироваться», - поделилась звезда.

Она заявила, что «все хорошо», но потребовались «кое-какие вмешательства».

«Несколько дней мне нужны покой, госпитализация, капельницы», - рассказала Сати.

Певица планирует выступить на VK Fest в Москве. Мероприятие состоится 13 июля.

Ранее Казанова рассказывала, как удалось забеременеть после семи лет попыток.