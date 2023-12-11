Комик Александр Незлобин распродает недвижимость в Москве, чтобы выживать в США

Комик Александр Незлобин, который только недавно хвастался, как ему хорошо живется в США, начал избавляться от недвижимости в Москве. Так, он продал квартиру в центре столицы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, юморист больше не владеет двухкомнатной квартирой площадью 54 квадратных метра в Каретном Ряду в Тверском районе. Новым хозяином апартаментов стал российский предприниматель. Он уже начал там ремонт. Отметим, что в среднем подобная недвижимость стоит около 43 миллионов рублей.

К слову, недавно у Незлобина возник конфликт с бывшими коллегами Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Они заявили, что артист за границей совсем не востребован и живет без денег. На это Александр ответил им целым постом в социальных сетях, в котором рассказал, что у него в США все даже лучше, чем было в Москве. Однако до этого он сам признавался, что после переезда столкнулся с большими финансовыми трудностями.

Ранее Александр Незлобин заговорил об отношениях с сидящим в тюрьме братом.