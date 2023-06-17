Анастасия Костенко заявила, что больше не хочет рожать от мужа

Анастасия Костенко всячески пыталась угодить Дмитрию Тарасову, однако после двух заветных полосок все равно не получала предложение руки и сердца. Футболист обрадовался радостной новости, но при этом стал реже появляться дома.

Костенко переживала, что ребенок может появиться на свет вне брака. Боясь все испортить, девушка молчала и не настаивала.

«У нас в семье такое не принято. Но я просто выдохнула и ждала», — рассказала Костенко.

Оказалось, что Тарасов тайком от всех подготавливал торжество. Собравшись с мыслями, спортсмен сделал предложение во время отдыха на Мальдивах. Свадьба случилась через несколько недель, чтобы успеть до того, как станет виден живот.

Однако теперь Костенко может выдохнуть и позволить себе поспорить с мужем. На днях вот девушка отказалась рожать четвертого ребенка Тарасову.

Ранее мы писали, что Анастасия Костенко назвала настоящую причину развода Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой.