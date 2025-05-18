«Она превратила это все в товар»: разорившийся экс-муж Анжелики Агурбаш раскрыл правду о певице

Бизнесмен и бывший миллиардер Николай Агурбаш, которого когда-то называли «колбасным королем», рассказал о коварности экс-супруги Анжелики Агурбаш. После развода певица требовала деньги за свидания с их общим сыном, а когда предприниматель разорился, вычеркнула бывшего супруга из своей жизни.

«Если есть деньги, ты можешь быть героем. Собственно, я так и был 30 лет», - пожаловался Агурбаш в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

По словам Николая, Анжелика, которую он активно продюсировал и сделал звездой шоу-бизнеса, после развода выставила экс-сужу ряд условий для общения с сыном, которые разорившийся «колбасный король» не в состоянии выполнить, даже если очень захочет.

«Она же превратила это все в "товар — деньги". Она три-четыре года назад говорила: «Если ты хочешь к нам в гости прийти, то, пожалуйста, сначала купи Анастасу дом в Подмосковье, мне купи квартиру», - рассказала Агурбаш, добавив, что взамен певица обещала пригласить его в гости и испечь булочки.

Как признался бизнесмен, он потерял имущество на 10 миллиардов рублей. После этого уже совершеннолетний наследник пары отказался общаться с обнищавшим отцом.

Ранее 54-летняя Анжелика Агурбаш сообщила, что выходит замуж и на ближайший год переезжает в другой город России. Она заверила, что платье уже готово, но отказалась раскрыть имя жениха.